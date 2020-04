LIVE: "Kaufen Sie nicht bei internationalen Händlern"

E-Commerce, also der Handel im Internet, ist das heutige Thema der Pressekonferenz von Schramböck und Köstinger. Zwei Firmenchefs sind auch dabei.

Die Ministerinnen Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) informieren am Dienstag in einer Pressekonferenz über neueste Themen rund um die Coronakrise.Es wird wohl um den Internet-Handel im Land gehen, denn auch der CEO der Post, Georg Pölzl und der Chef der Styria Media Group, Markus Mair, sind mit von der Partie."Ostern ist normalerweise ein wichtiger Fixpunkt für unsere Händler. In diesem Jahr ist alles anders", beginnt Schramböck. Es sei jetzt die Zeit, digital aufzurüsten. Sie will den Unternehmen nicht nur als Wirtschafts- sondern auch als Digitalisierungsministerin helfen.Ab sofort gibt es einen neuen österreichischen Online-Marktplatz . Dort finden Konsumenten eine Liste an österreichischen Online-Verkaufsseiten (etwa shöpping, willhaben, markta). Für Händler bietet die Plattform Informationen, etwa wie man jetzt schnell einen Onlineshop auf die Beine stellt."Jede und jeder von uns sollte das eigene Kaufverhalten hinterfragen: Kauft lokal, das geht auch digital. Kaufen Sie nicht auf den internationalen Plattformen", ruft sie auf.Auf der Plattform "frischzumir", die Ministerin Elisabeth Köstinger vorgestellt hat, sind jetzt neu auch Gastronomiebetriebe eingetragen. "Es werden täglich mehr", sagt sie.