Live-Übertragung von Startschuss für Planetenteleskop Cheops

Im Festsaal der Akademie der Wissenschaften wird am 17. Dezember 2019 der Start des Weltraumteleskops Cheops aus dem Raumfahrtzentrum Guayana live übertragen.

Das Weltraumteleskop, namens Cheops, ist startbereit. Die Europäische Weltraumagentur ESA bestätigte, dass die letzten Tests erfolgreich bestanden wurden. Es wird am 17. Dezember 2019 auf Reise geschickt, um Sterne zu beobachten und ferne Welten besser zu charakterisieren.Am 17. Dezember 2019, um 9:54 Uhr ist es soweit: Der ESA-Satellit CHEOPS startet seine Mission in Kourou, Französisch-Guayana, und wird bereits zwei Stunden später seine polare Umlaufbahn in 800 Kilometer Höhe erreichen. Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und die Österreichische Akademie der Wissenschaften laden ein, den Start sowohl im Festsaal der ÖAW in Wien als auch am Institut für Weltraumforschung in Graz live mitzuverfolgen.Cheops (CHaracterizing ExOPlanets Satellite) ist ein Teleskop, das bereits bekannte Exoplaneten im Detail charakterisieren wird. Wenn diese als "dunkle Punkte" vor ihrem Stern vorbeiziehen, werden minimalste Helligkeitsänderungen gemessen. Daraus können Größe und Umlaufbahn des Planeten berechnet werden. Das Grazer Institut für Weltraumforschung der ÖAW hat einen der beiden Bordrechner von CHEOPS entwickelt und ist darüber hinaus für die On-Board-Datenauswertung zuständig.Rund um den Start von CHEOPS gibt es beim "CHEOPS Launch Event" zusätzlich zur Live-Übertragung in Wien und in Graz ein umfangreiches Rahmenprogramm.