Twerken zu Querflöte – Rapstars zeigen wies geht

Lizzo und Megan Thee Stallion sind zwei der aufstrebendsten US-Rapperinnen – und geborene Entertainerinnen. Das zeigen sie in einem neuen Video.

An ihnen ist kein Vorbeikommen: Die Rapperinnen Lizzo (31) und Megan Thee Stallion (24) vergrößern ihre Fanbases gerade rasant und klettern auch in den Charts und Streaming-Trends mit ihren Songs immer höher. Auf Instagram haben beide weit über 3 Millionen Follower – darunter auch zahlreiche Celebritys aus allerlei Branchen.Lizzo und Megan werden neben ihren musikalischen Skills auch für ihren Humor gefeiert. Nun haben sie ein gemeinsames Meisterstück der Unterhaltung abgeliefert: In einem neuen Insta-Video verbinden sie Querflöten-Sound und Twerken.Während Lizzo (die für ihre Flötenliebe bekannt ist) ein rhythmisches Stück spielt, tanzt Megan dazu und klatscht den Beat auf ihren Oberschenkeln. Der Clip hat auf beiden Insta-Kanälen Millionen Views und zehntausende begeisterte Kommentare geholt.Weil so schön ist: Hier noch ein altes Video von Lizzo, in dem sie 2010 Jay Zs "Empire State of Mind" mit der Querflöte begleitet.(fim/20 Minuten)