Essenslieferantin verklagt Lizzo wegen Verleumdung

Lizzo beschuldigte eine Lieferantin ihr Essen geklaut zu haben und veröffentlichte ein Foto von ihr auf Twitter. Nun flatterte der Sängerin eine Klage ins Haus.

Mit dieser Aktion machte sie Lizzo keine Freunde: Die Sängerin beschuldigte eine Lieferantin ihr Essen gestohlen zu haben und veröffentlichte ein Foto von der Frau auf Twitter. "Hey [Lieferservice] Postmates, dieses Mädchen Tiffany W. hat mein Essen geklaut, sie kann von Glück reden. Denn ich prügele mich nicht mehr", hieß es darin.Bei den Fans kam das gar nicht gut an – von allen Seiten hagelte es Kritik für die Musikerin. Schon wenig später löschte Lizzo das Posting, am nächsten Tag folgte die Entschuldigung: "Ich entschuldige mich dafür, dieses Mädchen bloßgestellt zu haben. Ich weiß, dass ich viele Follower habe und das es so viele Dinge gibt, die sie in Gefahr bringen könnten. Ich werde mich in Zukunft auf Social Media verantwortungsbewusster verhalten.Doch der Schaden war bereits angerichtet. Die Essenslieferantin zieht nun gegen Lizzo vor Gericht, wie "TMZ" berichtet. Sie will die Sängerin wegen Verleumdung, absichtlicher Zufügung von emotionaler Belastung sowie Eingriffs in die Privatsphäre verklagen. Seit Lizzos Aktion traue sie sich nicht mehr ihr Zuhause zu verlassen oder arbeiten zu gehen. Ständig habe Tiffany W. Angst, dass ihr jemand etwas antun wolle, heißt es in dem Bericht weiter.Zudem erklärte sie, dass sie sehr wohl dabei war, Lizzo ihr Essen zu bringen, doch die Nummer ihres Hotelzimmers nicht hatte. Danach habe sie die Sängerin auch angerufen. Doch, weil sie nicht abhob, gab sie auf. "Lizzos Verhalten war extrem und empörend. Sie hat ihren Promi-Status genutzt, um ein Individuum öffentlich vor ihren eine Millionen Followern zu verleumden, beleidigen und zu bedrohen.", so der Anwalt von Tiffany W.