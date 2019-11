Lizzo und Billie Eilish batteln um die Grammys

Am 26. Jänner 2020 gehen in Los Angeles die 62. Grammy Awards über die Bühne. Jetzt stehen alle Nominierten fest.

In insgesamt 84 Kategorien werden die wohl wichtigsten Musikpreise dann verliehen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei natürlich wie immer auf den Kategorien wie Album und Song des Jahres, bester neuer Künstler oder beste Pop-Performance.Lizzo führt das Feld mit insgesamt acht Nominierungen an, unter anderem für Album, Record und Song des Jahres. Dicht gefolgt wird sie von Billie Eilish und Lil Nas X, die mit je sechs Nominierungen ins Rennen gehen. Die erst 17-jährige Billie Eilish schreibt damit Grammy-Geschichte. Noch nie zuvor war eine jüngerer Künstlerin für so viele Grammys nominiert.Außerdem war keiner der Top 3 schon einmal für eine Grammy nominiert. Billies Bruder Finneas O'Connell, mit dem sie ihre Musik schreibt, wurde in fünf Kategorien nominiert.Wenn Alicia Keys wie schon 2019 auch 2020 als Moderatorin durch das Programm führen wird, dann dürfen sich auch Ariana Grande (5 Nominierungen), Taylor Swift (3) und Lana Del Ray (2) Hoffnungen machen, nicht mit leeren Händen nach Hause gehen zu müssen.Hey, Ma - Bon IverBad Guy - Billie Eilish7 Rings - Ariana GrandeHard Place - H.E.R.Talk - KhalidOld Town Road - Lil Nas X Featuring Billy Ray CyrusTruth Hurts - LizzoSunflower - Post Malone & Swae LeeI, I - Bon IverNorman F—ing Rockwell! - Lana Del ReyWhen We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie EilishThank U, Next - Ariana GrandeI Used To Know Her - H.E.R.7 - Lil Nas XCuz I Love You (Deluxe) - LizzoFather of the Bride - Vampire WeekendAlways Remember Us This Way - Lady GagaBad Guy - Billie EilishBring My Flowers Now - Tanya TuckerHard Place - H.E.R.Lover - Taylor SwiftNorman F—ing Rockwell - Lana Del ReySomeone You Loved - Lewis CapaldiTruth Hurts - LizzoBlack PumasBillie EilishLil Nas XLizzoMaggie RogersRosalíaTank and the BangasYola