Lkw auf A2 umgekippt: Stau bis Knoten Vösendorf

Unfall auf der A2 in Richtung Graz. Bild: Leserreporter

Am Mittwochmorgen kam es auf der Autobahn A2 in Richtung Graz zu einem Unfall. Ein Lkw ist umgekippt – mehrere Fahrstreifen sind gesperrt.

In den Morgenstunden kam es auf der Autobahn A2 in Richtung Graz bei der Ausfahrt Wr. Neudorf zu einem Verkehrsunfall. Dabei ist ein Lkw mitten auf der Autobahn umgekippt.



Momentan reicht der Stau 4,5 Kilometer bis zum Knoten Vösendorf zurück. Mehrere Fahrstreifen sind derzeit gesperrt. Die alarmierten Feuerwehr versuchen den Lkw so schnell wie möglich zu bergen und von der Fahrbahn zu entfernen.