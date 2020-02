Lkw begeht Fahrerflucht nach Crash mit Auto

Nachdem der Fahrer eines Lkws mit seinem Fahrzeug nicht ums Eck gekommen ist, crashte er mit einem anderen Auto zusammen und fuhr anschließend davon.

Eine ""-Leserreporterin konnte am Sonntagabend in der Wöhlergasse in Wien-Favoriten einen Lkw-Fahrer bei der Fahrerflucht beobachten.In dem Video, das uns von der Leserin zugespielt wurde, ist zu erkennen, dass der Lkw nach rechts um die Ecke biegen wollte. Allerdings schien der Winkel nicht genau gepasst zu haben, weshalb der Fahrer wieder nach hinten schob. Dabei krachte er gegen einen weißen Klein-Lkw und schob ihn aus der Parklücke heraus.Ob der Lkw-Fahrer den Zusammenstoß mit dem anderen Auto nicht bemerkte, ist nicht bekannt. Laut der Leserin ist der Lkw nach dem Vorfall allerdings einfach weitergefahren, ohne sich weiter um die Schäden an dem anderen Fahrzeug zu kümmern.