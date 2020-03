Lkw erfasst Fußgängerin auf Penzinger Schutzweg

Am Montagmorgen kam es in Wien-Penzing zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lkw erfasste beim Abbiegen eine Fußgängerin auf dem Schutzweg.

Schwerer Verkehrsunfall in Wien-Penzing. Am Montagmorgen bog ein 27-jähriger Lkw-Fahrer von der Hadikgasse kommend in die Zehetnergasse ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin, die sich auf dem Schutzweg befand.Laut ersten Erhebungen wurde die Frau von dem Lkw frontal erfasst. Dabei geriet die Frau unter den Lkw. Zeugen konnten den Lenker des Lasters auf die Frau aufmerksam machen. Die schwer verletzte Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.