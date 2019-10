Lkw erfasst Mann in Wien und verletzt ihn schwer

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch in Wien-Hernals: Ein Lkw-Fahrer erfasste einen Mann bei einer Kreuzung und verletzte ihn schwer.

Am Mittwoch kam es gegen 10.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Wien. Auf der Kreuzung Hernalser Hauptstraße Ecke Wattgasse erfasste ein Lkw-Fahrer einen Mann, der dabei schwer verletzt wurde. Offensichtlich befand sich der Fußgänger gerade am Schutzweg, als es zu dem Unfall kam.Laut Wiener Berufsrettung wurde der Mann schwer verletzt. Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung wurde der Mann mit schweren Beinverletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Das Alter des Verletzten ist bislang unbekannt.