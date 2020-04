Lkw-Fahrer lag stundenlang tot in Fahrerkabine

Der schauderhafte Fund einer Leiche in einem Lkw stellte die Einsatzkräfte vor mehrere Herausforderungen. Jetzt steht fest: Der Mann starb im Schlaf, wenige Tage vor seinem 50. Geburtstag.

Der besorgte Auftraggeber () hatte am Montagabend bei der Exekutive Alarm geschlagen: "Mein Fahrer müsste schon längst da sein und er reagiert auf keinen Anruf."Am späten Montagabend wurde dann auf einem Autobahnparkplatz der A1 im Bezirk Melk ein versperrter Lkw samt Anhänger gefunden. Die Feuerwehr und Rettung - in Schutzkleidung - rückten an, die Florianis öffneten den Lkw.In der Schlafkoje des Lastkraftwagens fand die Polizei dann einen leblosen Mann. Für Jaanus M. (49) kam aber jede Hilfe zu spät ( "Heute" berichtete ).Der Gemeindearzt untersuchte anschließend den Fernfahrer aus Estland. "Der Mann dürfte schon einige Stunden tot in der Koje gelegen sein. Der Fall ist für uns als unbedenklicher Todesfall abgeschlossen", so ein Polizist zu". Der Balte wäre noch in dieser Woche 50 Jahre alt geworden.