Lkw-Fahrer nach Crash in Kabine eingeklemmt

Schwerer Auffahrunfall auf der A 25 bei Pucking. Ein Lkw war auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Fahrer wurde eingeklemmt, musst schwer verletzt geborgen werden.

Auf Stauende aufgefahren

Ein 45-jähriger kroatischer Staatsbürger lenkte am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr ein Fahrzeug auf der A25, Welser Autobahn Richtung Linz.Vor ihm fuhr ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land mit einem Sattelkraftfahrzeug und davor ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Pkw.Wegen eines Rückstaus kurz vor dem Knoten Haid musste der Pkw-Lenker am rechten Fahrstreifen anhalten, dahinter konnte der 35-Jährige sein Sattelkraftfahrzeug laut Polizei gefahrlos und ohne jeglichen Kontakt zum Pkw zum Stillstand bringen.Der nachkommende Kroate konnte aus unbekannter Ursache aber nicht mehr rechtzeitig anbremsen, fuhr mit voller Wucht auf dem Lkw vor ihm. Dadurch wurde dieser Lkw auch auf den Pkw davor geschoben.Der 45-jährige Kroate war nach dem Zusammenstoß in seiner Fahrerkabine eingeklemmt war und wurde von den Sanitätern des Notarzthubschraubers C10 erstbehandelt. Erst die Feuerwehr konnte den schwer verletzten Kroaten aus der Kabine befreien. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum Med Campus III geflogen.Die A25 musste im Bereich der Unfallstelle bis 22.40 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Außerdem wurden die Autobahnauffahrten Weißkirchen und Wels-Ost gesperrt.