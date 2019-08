Lkw-Fahrer reist Stromleitung in Liesing ab

Lkw-Lenker riss die Stromleitung in der Scherbangasse ab Bild: Kein Anbieter/Leserreporter

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 13.30 Uhr bei einer Baustelle in Wien-Liesing zu einem ärgerlichen Fauxpas.

In der Scherbangasse in Wien-Liesing war der Lenker eines Lkw etwas zu voreilig. Laut Augenzeugen vergas er den Kran einzufahren und fuhr los. Dabei riss er die Stromleitung mit sich. Erst nach einigen Metern bemerkte er was passierte und blieb stehen.



Mehr Infos in Kürze! (zdz)