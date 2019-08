Vor 39 ' Lkw-Fahrer verlor in Kreisverkehr die Kontrolle

Ungewöhnlicher Unfall in einem Kreisverkehr in Pasching. Ein Lkw-Fahrer hatte im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Noch ist unklar, wieso es überhaupt zu diesem Unfall gekommen ist.



Klar ist, dass der Fahrer eines Lastwagens in dem Kreisverkehr zum Flughafen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat.



Der Lkw fuhr in der Folge statt durch, über den Kreisverkehr und kam erst in einem Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Zwischenfall verletzt.



Der Kreisverkehr in Pasching (Bez. Linz-Land) musste gesperrt werden. Mit einem Spezialfahrzeug musste der Lastwagen geborgen werden.



(gs)