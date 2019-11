Sattelschlepper fährt Frau (81) in Simmering um

Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Wien-Simmering: Ein Lkw-Fahrer übersah offenbar eine 81-jährige Frau und erwischte sie im Stationsbereich der Geiselbergstraße.

In der Geiselbergstraße in Wien-Simmering kam es am Dienstag gegen 10 Uhr zu einem Unfall. Ein Lkw-Fahrer übersah wohl eine ältere Frau und fuhr sie an. Dabei kam die 81-Jährige zu Sturz und verletzt sich.Die alarmierte Wiener Berufsrettung konnte die Dame vor Ort noch notfallmedizinisch erstversorgen. "Die Patientin wurde anschließen mit Riss- und Quetschwunden am Kopf ins Krankenhaus gebracht", so Rettungssprecherin Corina Had gegenüberLaut Wiener Linien kam es für die Dauer des Rettungseinsatzes zu längeren Wartezeiten auf der Straßenbahn-Linie 11. Mittlerweile fahren die Straßenbahnen wieder ungehindert.