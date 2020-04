Lkw gegen Linienbus in St. Pölten forderte 4 Verletzte

Ein chaotisches Unfallbild bietet sich gerade den Einsatzkräften am Schulring St. Pölten: Ein Lkw stürzte um, ein Linienbus krachte gegen eine Hausmauer - vier Verletzte.

Alarm für Feuerwehr und Rettung um 10.42 Uhr in St. Pölten: "Menschenrettung mit mehreren eingeklemmten Personen", so war die exakte Erstinfo für die Einsatzkräfte. Für die Florianis wurde sogar "T3", die höchste technische Alarmierungsstufe ausgerufen.Am Schulring in der Landeshauptstadt waren ein Lkw und ein Linienbus in einen Verkehrsunfall involviert. Laut Erstinfo soll der Lkw dabei umgestürzt sein, der Linienbus soll gegen eine Hausmauer gekracht sein. Laut unbestätigten Meldungen gibt es einen Schwerverletzten und drei Leichtverletzte zu beklagen.Der Einsatz ist erst seit 15 Minuten im Laufen, mehr Infos folgen demnächst.