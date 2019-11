Lkw geriet in Oberleitung: Badner Bahn gesperrt

Lkw kam in Oberleitung der Wiener Lokalbahn Feuerwehreinsatz, Strom wurde abgeschaltet.

Ein Lkw kam am frühen Nachmittag in die Oberleitung der Wiener Lokalbahn – Feuerwehreinsatz, Strom abgeschaltet und Streckensperre.

Alarm für die Feuerwehr Guntramsodorf (Bezirk Mödling) am Montag kurz nach Mittag: Auf der Hauptstraße war ein Lkw in die Oberleitung der Wiener Lokalbahn geraten, riss dabei ein Kabel ab. Der Lenker reagierte richtig, blieb im Fahrzeug sitzen."Durch die Leitung fließen rund 750 Volt Gleichstrom, welcher für den menschlichen Körper tödlich wirken würde", heißt es seitens der Feuerwehr Guntramsdorf.Die Polizei führte Absperrmaßnahmen durch, der Bahnsteig der Haltestelle wurde evakuiert, nach knapp 45 Minuten war die Oberleitung geerdet und stromlos geschalten. "Somit war die Gefahr gebannt und der Lenker konnte aus seinem Lkw aussteigen", so die Feuerwehr.Der Lkw-Fahrer konnte seine Fahrt selbstständig fortsetzen, für die Dauer des Einsatzes war die Strecke der Wiener Lokalbahn komplett gesperrt.Ein Störungstrupp der Wiener Lokalbahn übernahm die Einsatzstelle. 16 Mitglieder der Feuerwehr standen im Einsatz.