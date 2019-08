Vor 54 ' Lkw kippt in Floridsdorf um: Bergungs-Einsatz

In Wien-Floridsdorf kippte am Mittwochvormittag ein Lkw um. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

In der Ocwirkgasse im 21. Wiener Bezirk kam es zu einem ärgerlichen Vorfall: Ein Lkw kippte laut Zeugenaussagen während des Abladens in der kleinen Gasse um. Ein geparkter Citroen und ein weiteres Auto wurden dabei beschädigt. Die alarmierte Wiener Berufsfeuerwehr rückte gegen 8 Uhr zum Bergungs-Einsatz aus.



Feuerwehr-Sprecher Schauer bestätigte gegenüber "Heute.at" den Einsatz in Floridsdorf: "Der Lkw ist beim Abladen auf zwei geparkte Pkw umgekippt. Wir konnten den Lkw bereits aufstellen - die beschädigten Fahrzeuge werden noch entfernt." Verletzte soll es glücklicherweise nicht gegeben haben. (zdz)