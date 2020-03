Lkw-Ladung geht auf der Autobahn in Flammen auf

Auf der A1 ging die Ladung eines Lkw in Flammen auf. Mehrere Feuerwehren stehen im Löscheinsatz!

Seit Stunden stehen die Feuerwehren Ybbs, Amstetten und Neumarkt bei einem spektakulären Lkw-Brand auf der Westautobahn Richtung Wien im Einsatz.Zwischen Ybbs und Pöchlarn geriet ein Sattelzug, welcher mit Kleidung beladen war, in Brand. Der Lenker konnte die Zugmaschine noch absatteln und sich retten. Der Auflieger stand beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bereits in Vollbrand.Unter schwerem Atemschutz wurde ein umfassender Löschangriff gestartet. Derzeit sind die Feuerwehren sowie die Asfinag damit beschäftigt, die Ladung mittels Greifer auszuladen und gezielt abzulöschen. Diese Arbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.Seitens der Feuerwehr Amstetten wurde zudem ein Großtanklöschfahrzeug auf die Autobahn entsandt, um ausreichend Löschwasser an der Einsatzstelle zu haben. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr wird einspurig an der Einsatzstelle vorbei geleitet.