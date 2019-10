Lkw-Lenker (43) auf der A1 mit 1,82 Promille gestoppt

Die Polizei stoppte am Wochenende bei Haag auf der A1 einen rumänischen Sattelschlepper. Der Alkotest beim Lenker führte zur Führerscheinabnahme.

In der Nacht auf den Nationalfeiertag führte die Polizei auf der A1 bei Amstetten Schwerpunktkontrollen durch und zog dabei einen völligen betrunkenen Rumänen aus dem Verkehr. Das Erschreckende an der Sache: Der 43-Jährige war am Steuer eines schweren Sattelschleppers gesessen.Beim Verkehrskontrollpunkt Haag (Bezirk Amstetten) war der Mann angehalten und der Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen worden. Der mit dem 43-jährigen rumänischen Lenker durchgeführte Alkotest hatte eine Beeinträchtigung von 1,82 Promille ergeben.Die Polizisten nahmen dem Lenker den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel an Ort und Stelle vorläufig ab und stellten weiters sechs Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten fest. Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung ein und erstatten Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Amstetten.