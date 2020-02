Fahrer will Maut sparen, bleibt im Schnee hängen

Weil ein Lkw-Fahrer Mittwochabend offenbar die Maut umgehen wollte, fuhr er über den Pyhrnpass. Dort blieb er aber wenig später wegen fehlender Schneeketten hängen.

Die Feuerwehren Pyhrn aus der Steiermark und Spital am Pyhrn (Bez. Kirchdorf an der Krems) wurden Mittwoch gegen 18.21 Uhr zur Fahrzeugbergung gerufen. Auf dem Pyhrnpass, bei rund 1200 Metern, kam ein Lkw zum Stillstand.Offenbar wollte der Fahrer die Autobahnmaut umgehen, wählte deshalb die Route über den stark beschneiten Pyhrnpass, wie die Feuerwehr Spital am Pyhrn schreibt.Der Lenker war allerdings ohne Schneeketten unterwegs, blieb so im tiefen Schnee schließlich in einer Leitplanke hängen. Nur mehr die Feuerwehr konnte da noch helfen.Für die aufwendige Bergung musste die Feuerwehr den Pyhrnpass sperren. Die Feuerwehr bestand darauf, dass der Fahrer am Lkw Schneeketten montiert, doch der behauptete zunächst, keine mitzuhaben.Nach einem Gespräch mit seinem Chef soll er dann aber zumindest eine "passende Kette" gefunden haben – selbst anlegen konnte er die dann aber trotzdem nicht, wie die Feuerwehr auf Facebook schreibt.Während gemeinsam die Ketten angelegt wurden, musste das Fahrzeug mit der Seilwinde gesichert werden. Nachdem das getan war und der Schneepflug die Straße freiräumte und einsalzte konnte der Lenker weiterfahren. Er wurde angezeigt.