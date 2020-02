Lkw zermalmt Kleinwagen, Lenker hatte keine Chance

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Bayern ist am Freitag bei einer Frontalkollision mit einem Heizöl-Laster ums Leben gekommen.

Der 31-Jährige aus dem Landkreis Hof war laut Polizeiangaben am Freitagabend in Richtung Münchberg unterwegs, als er gegen 17 Uhr aus bisher ungeklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Heizöl-Laster.Die alarmierte Feuerwehr musste den Lenker aus dem völlig deformierten Wrack seines Nissan Micras schneiden, ehe der Notarzt mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnen konnte. Doch es war bereits zu spät, der 31-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 55-jährige Fahrer des ebenfalls schwer beschädigten Lkws blieb unverletzt.Ein Sachverständiger wurde von der Staatsanwaltschaft zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Straße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.