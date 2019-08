Park stoppt Hakenkreuz-Karussell nach Kritik

Der deutsche Tatzmania-Park erntet derzeit wegen einer Attraktion internationale Kritik. Der Betreiber hat das Karussell nun gestoppt.

Ein Freizeitpark in Löffingen (Deutschland) macht derzeit internationale Schlagzeilen. Der Grund: Die Attraktion "Eagle Fly", zu deutsch "Adlerflug", ähnelt rotierenden Hakenkreuzen. Videos des ausgerechnet auch noch Braun lackierten Karussells kursieren derzeit in den sozialen Netzwerken und ernten Spott und Hohn. "Das Geschäft sollte lieber Holocauster heißen", lautet etwa ein Kommentar.Rüdiger Braun, Chef des Tatzmania-Parks, sagte gegenüber " Bild.de ": "Dass die Gondeln die Form eines Hakenkreuzes bilden, war uns nicht aufgefallen, und auf den Herstellerskizzen war es nicht erkennbar."Als er die Videos und Reaktionen gesehen habe, sei der Adlerflug gestoppt worden. Das Karussell werde nun umgebaut. Es werde dann statt vier Gondeln pro Achse nur noch drei haben, so Braun. Der Freizeitpark wurde erst vergangenen Sommer neu eröffnet.(juu)