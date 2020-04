Künstler Lois Weinberger stirbt mit 72 in Wien

Mit 72 Jahren ist der österreichische Künstler Lois Weinberger am Dienstag verstorben.

"Er war ein Visionär. Thematisch ging er dabei aber viel weiter, sein Werk zielte oft auf gesellschaftspolitische und alltagskulturelle Bereiche, in seiner Arbeit war er dabei nie durch einzelne wenige Medien limitiert. Er verstand es auf wunderbare Weise ein poetisch-politisches Netzwerk, wie er es nannte, zu etablieren."

Er sorgte bei der documenta X in Kassel für Aufregung und bespielte mit seiner Frau den Österreich-Pavillon bei der Biennale in Venedig: Lois Weinberger war ein österreichischer Künstler auf Weltniveau. Am Dienstag verstarb er in Wien.Lois Weinberger wurde im Tiroler Stams geboren, lernte Schlosser und Kunstschmied, warf das Handwerk aber hin, um in Wien an der Kunstschule andere Wege zu gehen. Der Tiroler verband Kunst mit Natur, erst allein, später mit seiner Frau Franziska.Als Künstler begnügte er sich nicht mit einer Form und einem Material. Skulpturen, Malerei, Aktionskunst, Installationen oder Film: Weinberger interessierten sie alle.Österreich vertrat Weinberger 1991 bei der Biennale in Sao Paulo und mit Ehefrau Franziska 2009 bei der Biennale in Venedig. Bei der dokumenta X in Kassel begrünte er 1997 das Gleis 1 des Bahnhofs. Auf 100 Metern bepflanzte er "nicht-heimisch" und regte damit zum Nachdenken an und auch auf.Der Künstler hielt im Studienjahr 1993/94 eine Professur an der Akademie Karlsruhe und war jahrelang Vortragender an der Bauhaus Universität Weimar. Zu seinem 60. Geburtstag verlieh ihm die Uni Innsbruck den Professor-Titel.