Lokalaugenschein: Wie geht es den Lokalen?

Noch strengere Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Krise folgen. "Heute" besuchte Lokale im siebten Bezirk.

Wir werden auf noch mehr verzichten müssen, kündigte die Regierung in einer Pressekonferenz an.sah sich am Donnerstag noch im In-Bezirk Neubau um. Ein Bezirk der an jeder Ecke ein hippes Lokal hat, wo sich gerne Studenten, Wiener und Touristen treffen. Das wird sich aber bald ändern. Die dramatische Lage scheint noch niemanden wirklich bewusst zu sein - wenn man den Stimmen der Menschen auf der Straße und in den Lokalen lauscht.Die Anzahl der Corona-Infizierten steigt jedoch rasant an. Die Situation ist ernst, sehr ernst. Österreich gehöre nun zu den drei Staaten, wo die Ausbreitung am schnellsten verläuft. Die sozialen Kontakte jedes Einzelnen sollen auf ein Minimum reduziert werden. Heute, Freitag, folgen weitere "harte Maßnahmen".In Italien mussten bereits gestern alle Geschäfte, Bars und Restaurants schließen, ausgenommen davon sind Supermärkte, Lebensmittelhändler und Apotheken. Auch Banken und Postfilialen bleiben offen - genauso wie Trafik-Lokale. Das verkündete der italienische Premier Giuseppe Conte Mittwochabend.