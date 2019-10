Lokale: Raucherzimmer für Mitarbeiter erlaubt

Angestellte dürfen weiter qualmen - vor der Tür oder in einem eigenen Raucherzimmer. Bild: iStock

Ab 1. November tritt das Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft. Für Mitarbeiter in Lokalen gibt es allerdings eine Ausnahme: In einem abgetrennten Raucherzimmer können sie weiterqualmen.