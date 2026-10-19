i Lola Weippert Instagram Instagram gelöscht Nach Tumor-Diagnose! Lola Weippert ist abgetaucht TV-Moderatorin Lola Weippert nimmt sich nach einem harten Jahr eine zweiwöchige Auszeit und verabschiedet sich von Social Media. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 08:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lola Weippert (30) ist bekannt dafür, ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Die Moderatorin hat einen eigenen Podcast mit Vanessa Mai (34) und teilt ständig Einblicke in ihren Alltag auf Social Media. Doch damit ist jetzt vorerst Schluss.

Für 14 Tage kündigt die 30-Jährige eine Instagram-Pause an. Sie möchte die App komplett von ihrem Handy löschen und endlich richtig Urlaub machen. Im zugehörigen Posting springt sie symbolisch im Bikini von einem Boot ins Meer.

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"Ich LIEBE meinen Job und bin unendlich dankbar für alles, was ich erleben darf", stellt Weippert klar, wie tag24.de schreibt. Ihr Akku sei aber einfach leer. Sie wolle nicht ständig erreichbar sein.

Anstrengendes Jahr mit Tumor-Diagnose

Hinter der gebürtigen Rottweilerin liegt ein anstrengendes Jahr. Drehs, Moderationen, Reisen und ein Hausbau hätten sie sehr in Anspruch genommen. Zudem hatte sie in den letzten Tagen eine Schock-Diagnose öffentlich gemacht: Bei ihr wurde erneut ein Tumor in der Brust entdeckt.

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Die Moderatorin muss nun diverse Untersuchungen wahrnehmen und hofft auf ein positives Ergebnis. Veränderungen hätten ihr auch wehgetan, doch im Rückblick sei sie für einiges davon sogar dankbar.