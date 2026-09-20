i Lola Weippert YouTube Kuriose Theorie Lola Weippert: "Glaube, mein Ex stand auf meine Mutter" Die Moderatorin glaubt, dass ihr Ex-Freund auf ihre Mutter stand. Im Podcast verriet sie, welche Kommentare sie stutzig machten. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 14:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Lola Weippert (30) war 2026 bisher kein leichtes Jahr. Im März machte ihr damaliger Freund kurz vor ihrem runden Geburtstag Schluss. Jetzt spricht die Moderatorin offen über die vergangene Beziehung – und überrascht mit einer ungewöhnlichen Vermutung.

"Ich hatte immer subtil das Gefühl, dass er auf meine Mutter steht", erzählt Lola Weippert in ihrem Podcast "Schön Laut", den sie gemeinsam mit Schlagersängerin Vanessa Mai (34) moderiert. Der Grund: Eine frühere Partnerin ihres Ex war ungefähr im Alter ihrer Mama. Außerdem habe er wiederholt die Attraktivität ihrer Mutter hervorgehoben.

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Ex schwärmte ständig von älteren Frauen

Wenn Lola gemeinsame Bilder schickte, soll er nach Angaben von Bunte beispielsweise gesagt haben: "Boah, deine Mutter sieht richtig schön aus." Auch über andere Frauen in dieser Altersgruppe habe er geschwärmt. So kommentierte er etwa eine Bekannte ihrer Mutter mit den Worten: "Die sieht echt noch gut aus für ihr Alter."

Für die TV-Moderatorin ergibt sich daraus rückblickend eine ziemlich kuriose Theorie: "Ich glaube wirklich, mein Ex stand auf meine Mutter." Ob an ihrer Vermutung tatsächlich etwas dran ist, bleibt offen. Die Identität ihres ehemaligen Partners hielt sie auch während der Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Im Traum nur noch genervt vom Ex

Heute kann Lola Weippert offenbar darüber schmunzeln. Direkt nach dem Liebes-Aus sah das allerdings ganz anders aus. Damals hinterließ die gemeinsame Zeit und die Weltreise eine "riesige Lücke" bei ihr.

Mittlerweile scheint die 30-Jährige emotional deutlich mehr Abstand gewonnen zu haben. Kürzlich habe sie sogar von ihrem Ex geträumt – romantische Gefühle kamen dabei aber keine auf. "Ich habe kürzlich von ihm geträumt, war dabei aber richtig abgetörnt von ihm", erzählt sie im Podcast. Für sie ein positives Signal: Wenn der Ex selbst im Traum nur noch nervt, scheint das Kapitel endgültig abgeschlossen zu sein.