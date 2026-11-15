i Pietro Lombardi IMAGO/Oliver Langel Es bleibt nicht viel über Pietro Lombardi lüftet Geheimnis um DSDS-Preisgeld Von den 100.000 Euro Preisgeld bleiben dem Gewinner nur rund 30.000 Euro netto, verrät der ehemalige Castingshow-Champion. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pietro Lombardi hat im Podcast von Tim Gabel offen über das Geschäft hinter der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gesprochen. Der 34-Jährige saß selbst viermal als Juror bei der RTL-Show und gewann diese 2011 selbst.

"Du gewinnst dann 100.000 Euro Preisgeld, davon geht die Steuer weg, davon geht Management weg. Du hast so 20.000, 30.000", erklärte der gebürtige Karlsruher mit italienischen Wurzeln. Zwar sei das für die meisten immer noch viel Geld, für eine langfristige Musikkarriere reiche es aber nicht.

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Nach Angaben von raptastisch.net arbeiten alle DSDS-Gewinner, die Lombardi als Juror begleitet hat, inzwischen wieder in normalen Jobs. Von einem dauerhaften Leben als Superstar könne also keine Rede sein.

Lombardis ernüchterndes Fazit

Diese Entwicklung mache ihn "traurig", gab der Sänger offen zu. "Es ist schwer, in der heutigen Zeit einen neuen Star zu machen. Damals ging es, heute ist es unmöglich", so Lombardi. Der Markt habe sich verändert und der Druck auf junge Talente sei enorm gewachsen.

Er selbst verdiente im ersten Jahr nach seinem Sieg rund 4 Millionen Euro. Durch einen unkontrollierten Umgang mit Geld geriet er jedoch später selbst in finanzielle Schwierigkeiten. Innerhalb von neun Monaten gab er damals eine Million Euro aus, wie er später zugab.

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Neue Staffel für 2027 geplant

Die Castings für die nächste DSDS-Staffel laufen bereits. Die Ausstrahlung ist für Frühjahr 2027 geplant. In der Jury sitzen wieder Dieter Bohlen, Ballermann-Sängerin Isi Glück und Rapper Bushido.