Loredana ätzt über Pocher: "Der ist einfach Müll"

Rapperin Loredana ärgerte sich auf Instagram über Oliver Pocher und seine Frau Amira.

Rapperin Loredana findet Oliver Pocher geht mit seinen neuesten Instagram-Videos zu weit. Erst vor Kurzem hatte Influencerin Sarah Harrison nach der Veröffentlichung seines Clips sogar einen Zusammenbruch erlitten. Grund dafür waren die zahlreichen Hassnachrichten der Fans, die sie danach erhalten hatte."Ich finde ihn einfach so ... Müll. Der hat mich nicht mal angegriffen, aber der ist einfach Müll. Man merkt schon, dass er das wegen den Aufrufen macht. Es ist ok. Aber es nervt. Ich finde das voll unhöflich", schimpft Loredana über Pocher in ihrem Insta-Live-Video.Dabei kommt sie auch auf die Corona-Erkrankung seiner Frau Amira zu sprechen. "Dann hat sie halt Corona. Soll sie zu Hause bleiben. Aber da muss man jetzt keine Dokumentation machen", erklärt sie weiter. Loredana glaubt, dass sie selbst auch Corona hatte. "Ich war sehr krank, aber ich habe jetzt kein Drama gemacht", so die Rapperin.Auch Amiras Verhalten findet die 24-Jährige nicht in Ordnung: "Voll unloyal. Wie kann man denn so eine Frau haben, die sagt; 'Ey, das ist Olis Meinung. Ich hab damit nix zu tun. Wenn mein Mann sowas raushauen würde, würde ich sagen: Ich fick euch alle und bin mit meinem Mann. Aber sie muss natürlich einen auf 'Ich habe nichts damit zu tun und mein Mann stichelt gegen alle' machen", regt sich die Sängerin auf.Kurz darauf sprach Loredana mit den beiden via Instagram Live. In dem Video erklärt sie warum, sie Olis und Amiras Verhalten nicht versteht. "Ich finds halt ein bisschen hart, wenn man Sarah und Dominic versucht runterzumachen. Beide verdienen ihr Geld damit. Ich finds ein bisschen lächerlich. Denkst du nicht, dass es Zeit ist, ein bisschen netter zu werden?", fragt sie Pocher darin.Doch von Pocher gibt's zunächst keine Antwort darauf, stattdessen lenkt er ab und sagt, dass Amira sich wegen des Videos unglaublich aufgeregt hätte. "Er ist ein Mann und er ist Comedian seit 21 Jahren. Trotzdem bin ich nicht seiner Meinung. Oft sage ich ihm: Muss das sein? Aber der nimmt keinen Blatt vor dem Mund. Ich habe keine Kontrolle über diesen Mann", verteidigt sich die Kärntnerin.Loredana nimmt das zwar zur Kenntnis, ihr Verhalten versteht sie aber trotzdem nicht. Schließlich meldet sich auch Pocher zu Wort und erklärt, warum er diese Videos postet. "Das war wie TV Total früher. Ich sehe einfach Sachen im Internet. Das ist egal ob die Influencerin ist oder nicht. Das zeige ich dann halt. Aber ich rufe niemanden dazu auf, jemanden zu beleidigen," meint der Comedian.