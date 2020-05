Loredana verliert 50.000 Follower auf Spotify

Der größte Musikstreamer der Welt hat Fake-Profile von der Plattform entfernt. Einige Künstlerinnen und Künstler haben dadurch stark an Followern eingebüßt. Wen es besonders hart trifft liest du hier.

Spotify hat einen Follower-Frühlingsputz gemacht: Die Betreiber der Streamingplattform haben vergangene Woche ihre Nutzer-Datenbank nach Fake-Profilen durchforstet und diese entfernt. Per Email kündigte Spotify die Aktion den Künstlerinnen und Künstlern an. Ziel sei es, "vertrauenswürdige" Zahlen ausweisen zu können, die auch "echten Fans" entsprechen, schreibt Spotify darin.Laut "Tagesanzeiger" muss etwa Deutschrap-Durchstarterin Loredana deutliche Einbußen in Kauf nehmen: Sie verliert 50.000 Follower, was 5,3 Prozent entspricht. Spotify weist ihr aktuell 3,8 Millionen monatliche Hörer aus. Ihr Rapper-Ex-Mann Mozzik büßt derweil nur 666 Follower ein.Drake gehört seit Jahren zu den meistgestreamten und meistgefolgten Musikern auf Spotify. Er verliert im Zuge der Bereinigung 500.000 Follower – hat aber immer noch knapp 46 Millionen Follower, womit der Verlust nur 1,1 Prozent entspricht. Der in Deutschland am meisten gestreamte Künstler ist Deutschrapper Capital Bra. Sein Minus: nur 0,6 Prozent.The Weeknds Fanzahlen sinken um 250.000 (1,2 Prozent), Beyoncé büßt knapp 200.000 (0,8 Prozent) ein und Rihanna verliert 320.000 Spotify-Follower. Der meistgefolgte Künstler aktuell ist Ed Sheeran mit 62 Millionen Followern.Zu den Zahlen muss angefügt werden, dass nicht nur künstlich erstellte, sondern auch inaktive Profile im Zuge des Frühlingsputzes gelöscht wurden. Dass die Follower der Künstlerinnen und Künstler nun aber zu 100 Prozent echte Nutzerinnen und Nutzer sind, ist damit noch nicht gesichert. Weil viele Anbieter von Fake-Followern teilweise mit echten Konten arbeiten oder sich in bestehende Accounts einhacken.