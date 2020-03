Kein Corona-Aufschub: Loughlin muss vor Gericht

Der Prozess gegen die TV-Schauspielerin Lori Loughlin und ihren Mann wird trotz der Corona-Krise stattfinden.

Ein Bundesrichter hat entschieden, dass die Gerichtsverhandlung gegen die Schauspielerin Lori Loughlin (55, "Full House") und Designer Mossimo Giannulli (56) wie geplant stattfinden wird. Die derzeitige Corona-Krise habe keinen Einfluss auf eine Verschiebung.Im Oktober soll dem Ehepaar in Boston der Prozess gemacht und ein Monat später zu Thanksgiving ein Urteil gefällt werden, berichtet die Kolumne "PageSix" . Der TV-Darstellerin und ihrem Mann Giannulli wird vorgeworfen, der University of Southern California 500.000 Dollar an Bestechungsgeld gezahlt zu haben, um ihre Töchter in der Sport-Uni aufzunehmen.Beide bestreiten die Anschuldigungen und plädieren nach wie vor auf "nicht schuldig". Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 45 Jahre Haft.