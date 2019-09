Drei Glückspilze teilen sich Fünffach-Jackpot

Der 5-fach-Jackpot bei Lotto "6 aus 45" wurde geknackt. Gleich drei Spieler machte die Ziehung am Sonntag zu Millionären. Sie erhalten je 2,3 Millionen Euro.

Die Glücksfee hat ihre Wahl schon eine Woche vor allen anderen getroffen – und am Sonntag einem Niederösterreicher, einem Oberösterreicher und einem Burgenländer je 2,3 Millionen Euro beschert.Der bereits 17. Fünffach-Jackpot in 33 Jahren Lotto hatte eineinhalb Millionen Österreicher in die Annahmestellen getrieben.Bis zum Wettschluss am Sonntag um 18 Uhr sind mehr als acht Millionen Tipps gespielt worden – schließlich wollte jeder den mit sieben Millionen Euro dotierten Glückstopf knacken.Evelyn Vysher warf dann um Punkt 19.17 Uhr in routinierter Manier den Trichter an und bescherte dem Trio, das auf Quicktipps, setzte, einen Freudenschrei.Bei LottoPlus knackte Sonntagabend niemand den Sechser. Beim Joker gab es dafür vier Treffer zu je 93.000 Euro.3 14 23 25 32 41 Zusatzzahl: 264 5 5 9 2 31 5 11 21 25 42Alle Angaben ohne Gewähr