Kein Sechser im Lotto – Jetzt geht's um 9 Mio. Euro

Eine Trafik in Wien. Beim Sechsfach-Jackpot geht es im Lotto um 9 Millionen Euro.

Weil bei der Lottoziehung "6 aus 45" am Sonntag kein Sechser dabei war, geht es am kommenden Mittwoch um einen Gewinn von neun Millionen Euro.

Bereits zum fünften Mal in Folge gab es am Sonntag bei der Lotto-Ziehung "6 aus 45" keine sechs Richtigen. Keiner der Teilnehmer hatte die komplette ZahlenkombinationSomit geht es am kommenden Mittwoch um einen Sechsfach-Jackpot. Dem glücklichen Gewinner winkt ein Gewinn von neun Millionen Euro!