Riesen-Ansturm auf den Millionen-Jackpot

Am heutigenMittwoch geht es bei der heimischen Lotto-Ziehung um den zweiten Sechsfach-Jackpot des Jahres. Dem Gewinner winken 7,5 Millionen Euro.

Veröffentlichung der Zahlen gegen 21 Uhr

Ganz Österreich im Lotto-Fieber! Nichts kann die Österreicher davon abhalten, ans große Geld zu glauben und die Trafiken zu stürmen. Trotz Maskenpflicht und Corona-Pandemie sind die Annahmestellen in der Republik so voll wie nie.Und das mit gutem Grund. Denn am heutigen Mittwoch geht es beim heimischen "Lotto - 5 aus 45" winken dem glücklichen Gewinner unfassbare 7,5 Millionen Euro Gewinn. Dabei handelt es sich um den zweiten Sechsfach-Jackpot des Jahres.Die Ziehung, die bis auf Widerruf nicht vom ORF ausgestrahlt wird, erfolgt heute, Mittwoch, um 18.47 Uhr unter notarieller Aufsicht am Rennweg in Wien statt. Die Gewinnzahlen werden allerdings erst über zwei Stunden später, gegen 21 Uhr veröffentlicht.Die gezogenen Zahlen werden über alle bekannten Kanäle wie win2day.at , auf ORF2, lotterien.at, win2day & Lotterien App, den Tageszeitungen und ORF Teletext sowie in den Annahmestellen bekanntgegeben.