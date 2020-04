Louis-Vuitton-Hanteln für 2000 Euro, anyone?

Passend zur sportlichen Quarantänezeit hat das Luxus-Haus Louis Vuitton kurz davor eine Sportartikel-Kollektion lanciert - für mehrere tausend Euro pro Tool.

Sechs Kilo für 1.850 Euro

Der Luxuskonzern LVMH, zu dem das Modelabel Louis Vuitton gehört, hat während der vergangenen Wochen alles gegeben: Von der Parfumproduktion auf Handdesinfektionsmittel umgestellt, Atemschutzmasken für Normalos und Schutzbekleidung für Krankenhauspersonal produziert und schließlich noch ein bisschen vom Milliardenumsatz für wohltätige Zwecke gespendet.Aber auch für alle Quarantäne-Sportler hat die LVMH-Marke etwas parat: Nicht während der Coronakrise, sondern schon davor wurden exklusive (und superteure) Sportartikel lanciert, mit denen keiner - der es sich leisten kann - beim Sporteln in Quarantäne Abstriche machen muss.Im Sortiment enthalten ist etwa ein Hantel-Set, das, wie es Louis Vuitton auf der Website schreibt, "eine beeindruckende ästhetische und sportliche Optik" aufweist. Der Preis für die beiden drei-Kilo-Teile ist ebenfalls beeindruckend: 1.850 Euro.Keine Lust auf Gewichte stemmen? Kein Problem! Louis Vuitton führt außerdem das "Andrews Golfset" für 595 Euro, der "Giant Volleyball" für 1.850 Euro, das "LV Escale Skimboard" um 1.340 Euro und noch vieles mehr.Wir sehen also, es ist für wirklichen jeden etwas dabei, insofern man derzeit über einen eigene Sportanlage in oder rund um die Villa verfügt.