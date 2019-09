Diese Kandidaten wollen bei 'Love Island' Sex haben

Bei der Dating-Show "Love Island" ist es in der Vergangenheit mächtig zur Sache gekommen. Doch in diesem Jahr herrscht offenbar Sex-Flaute.

Wird es zum ersten Mal in der "Love Island"-Geschichte keinen TV-Sex geben?



In den vergangenen Jahren war das RTL-2-Kuppelformat dafür bekannt, dass die Pärchen reihenweise vor laufender Kamera in die Kiste gesprungen sind.



Doch 2019 könnten sich die Trash-TV-Fans zu früh auf feurigen Matratzensport freuen! Denn die meisten Islander lehnen Sex in der Villa nämlich vehement ab.



"Was passiert, passiert"



Nur zwei Kandidaten schließen intime Szenen nicht ganz aus: "Ich muss ehrlich gestehen, was passiert, passiert", erklärte einer der Teilnehmer.



Welche Personen sich ein Schäferstündchen vor der Kamera durchaus vorstellen können, seht ihr im folgenden Video.