Lucy Boynton wird im Kino zu Marianne Faithfull

In "Bohemian Rhapsody" spielte sie die erste große Liebe von Freddie Mercury, nun bekommt Lucy Boynton ihre eigene Biopic-Hauptrolle.

Als eines der bekanntesten, weiblichen Gesichter der sogenannten "British Invasion" wurde Marianne Faithfull in den Sechzigern international bekannt. Der Familienstammbaum der Sängerin reicht in die Österreichisch-Ungarische Monarchie zurück, ihre Mutter Eva war die Großnichte von Leopold von Sacher-Masoch.Berühmt wurde Faithfull aber nicht nur durch ihre eigene Musik, auch die Songs der Rolling Stones waren maßgeblich daran beteiligt. Marianne hatte ein Pantscherl mit Mick Jagger und inspirierte angeblich Klassiker wie "Wild Horses" und "You Can't Always Get What You Want". Ihr größter Hit "As Tears Go By" stammt aus der Feder von Mick Jagger, Keith Richards und dem Stones-Manager Andrew Loog Oldham. Laut "Deadline" ist nun eine Filmbiografie über Marianne Faithfull geplant. Lucy Boynton soll die Hauptrolle übernehmen und auch als ausführende Produzentin fungieren. Der Drehstart ist für Sommer 2020 geplant.Zuletzt war Lucy Boynton unter anderem in "Mord im Orient-Express" und der Netflix-Serie "The Politician" zu sehen. Ihren Durchbruch feierte sie 2018 mit der weiblichen Hauptrolle im Oscar-prämierten Biopic "Bohemian Rhapsody".