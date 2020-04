Wien fährt noch im April Kurzparkzonen wieder hoch

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) rief am Mittwoch zu einer Pressekonferenz, um über die aktuelle Lage zu informieren. Ebenfalls anwesend: Vizebürgermeisterin Hebein, Bildungsstadtrat Czernohorszky und Finanzstadtrat Hanke.

"Wir merken schon die letzten Tage, dass der Verkehr zunimmt", schildert Verkehrsstadträtin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) im Rahmen der Pressekonferenz. Mit den nächsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen Anfang Mai werden viele weitere Autofahrer in Wien erwartet.Als Reaktion auf die Blechlawine wird die Bundeshauptstadt die bisher ausgesetzten Kurzparkzonen schon etwas früher wieder hochfahren. Ab 27. April sollen diese wieder wie zuvor im Stadtgebiet gültig sein.Gleichzeitig sollen zu den bisher neun Begegnungszonen weitere hinzukommen. Auch im 9., 15. und 17. Bezirk führe man bereits darüber Gespräche. Alle Wiener Gemeindebezirke sollen die Möglichkeit zur Schaffung von Begegnungszonen bekommen, so Hebein. Es gebe daran "großes Interesse." Das strikte Reglement würde diese aber auf Straßen beschränken, die Gegenden mit vielen Wohneinheiten aber ohne Parks liegen."Es braucht Platz. Vergönnen Sie anderen Menschen diesen Platz", so die Grüne Vizebürgermeisterin.