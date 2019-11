Lufthansa streicht 1300 Flüge: Auch Wien betroffen

Die Lufthansa sagt wegen eines zweitägigen Streiks der Flugbegleiter insgesamt 1300 Flüge ab. Rund 180.000 Passagiere sind betroffen. Am Flughafen in Schwechat fallen sechs von 20 Flügen nach Deutschland aus.

Sechs Flüge Wien-München fallen aus

Gericht lehnt Antrag ab

Das Flugpersonal der Lufthansa streikt. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden am Donnerstag 700 von 3.000 geplanten Flügen gecancelt. Am Freitag fallen 600 aus.Dies hat auch Auswirkungen auf Österreich. AUA-Flüge sind nicht vom Streik betroffen. Die Lufthansa-Tochter wird sogar auf den Flugdestinationen Frankfurt und München sogar größere Flugzeuge einsetzen, um der Lufthansa zu helfen.Dennoch fallen am Flughafen Wien am Donnerstag sechs der regulär geplanten zwanzig Lufthansa-Flüge zwischen Deutschland und Österreich aus. Dies betrifft ausschließlich Flüge zwischen Wien und München am Donnerstag, erklärte Flughafen-Sprecher Peter Kleemann gegenüber dem "Kurier".Welche Flüge genau betroffen sind, gab die Lufthansa nicht bekannt. Mit Eingabe der Flugnummer können Passagiere nachsehen, ob ihr Flug betroffen ist. Allerdings ist die Webseite am Mittwochnachmittag zusammengebrochen.Betroffene Passagieren sollten sich am besten mit der Fluglinie in Verbindung setzen, um Alternativen zu finden. In Deutschland können Flugreisende demnach auch die Deutsche Bahn nutzen. Dazu können sie ihr Ticket online in einen Fahrschein der Bahn umwandeln.Die Gewerkschaft UFO fordert für das Flugpersonal höhere Spesen und Zulagen, sowie besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. In dem gesamten Tarifkonflikt geht es aber hauptsächlich um die vom Konzern aufgeworfene Frage, ob UFO überhaupt Verträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann. Zuvor hatte das Arbeitsgericht Frankfurt in erster Instanz den Eilantrag des Unternehmens gegen den Streik abgelehnt.Bereits Ende Oktober gab es einen Warnstreik der Flugbegleiter einiger Lufthansa-Töchter in Deutschland. In Österreich wurden vereinzelt Eurowings-Flüge gestrichen.