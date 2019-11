Lufthansa-Streik sorgt für Ärger bei Passagieren

Fluggäste der Lufthansa müssen sich diese Woche auf einige Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft der Airline plant einen zweitägigen Streik.

Die Flugbegleiter wollen am kommenden Donnerstag und Freitag (7. und 8. November) streiken, teilte die Gewerkschaft UFO auf ihrer Homepage mit. Betroffen sind alle Abflüge der Lufthansa-Kerngesellschaft aus Deutschland.Wie UFO-Vizechef Daniel Flohr mitteilte, könnte die Arbeitskampfwelle auch noch auf andere Airlines des Konzerns ausgeweitet werden, wie etwa Billigtochter Eurowings oder den Ferienflieger Sunexpress.Seit Monaten lehnt die Lufthansa Verhandlungen mit UFO ab, auch erkennt sie den am Freitag bestätigten Gewerkschaftsvorstand nicht als vertretungsberechtigt an.Die DGB-Gewerkschaft Verdi stünde als Alternative zu Verfügung, hat allerdings nicht die Mehrheit der Mitarbeiter hinter sich.Schon am 20. Oktober hatte UFO einen 19-stündigen Warnstreik bei vier Lufthansa-Tochtergesellschaften veranstaltet. 100 Flüge fielen aus.