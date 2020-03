Luger im Video: "Jetzt halten wir zusammen!"

Seit knapp zwei Wochen informiert der Linzer Bürgermeister Klaus Luger via Facebook die Menschen zur aktuellen Lage. Am Sonntag mit einem eindringlichen Appell.

"Nachher rücken wir wieder zusammen

Der Linzer Bürgermeister nützte den Sonntag, um von daheim in Urfahr in sein Büro zu laufen – und weil das ein wenig kurz ist, lief er via Bulgariplatz. Dabei machte er Bilder und Videos von der menschenleeren Stadt.Die zeigte er in einem Video. "Ich bin beeindruckt, wie diszipliniert die Linzerinnen und Linzer sind. Wir halten wirklich zusammen", lobt der Stadtchef. Ihm sei schon klar, dass Linz an einem Sonntagvormittag immer ruhig sei, "aber heute war überhaupt nichts mehr los", so Luger."Es hat mich aber auch betroffen gemacht", gesteht der Stadtchef, denn das Leben sei vor drei Wochen ganz anders gewesen.Aber Luger macht den Menschen auch Mut: "Ich sage Ihnen, da kommen wir wieder hin", sagt er. "Wir bleiben jetzt zu Hause, und nachher rücken wir im wahrsten Sinne des Wortes wieder zusammen, wenn alles überstanden ist", stellt er klar.