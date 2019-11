Für Weihnachten legt Lugner selbst Hand an

Der Christbaum für die Lugner-City ist auf dem Weg. Dafür hat der Baumeister selbst gesorgt – mit einer großen Säge.

"Der Christbaum für die Lugner City ist wunderschön. Viel schöner, als der am Rathausplatz", schwärmt Richard Lugner im Telefonat mitNatürlich legte der Baumeister selbst Hand an, fällte das gute Stück am Weingut Burg Taggenbrunn (Kärnten). "Nun wird der Baum nach Wien gebracht, wo er diesen Freitag illuminiert", freut sich Lugner.