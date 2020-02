Skurril! Darum kommt Lugners Star mit Privatjet

Richard Lugners diesjähriger Opernballgast Ornella Muti "ist keine Linienflüge mehr gewohnt" und wird daher mit dem Privatjet aus Genua abgeholt.

Im wahrsten Sinne des Wortes abgehoben: "Wir holen Ornella Muti heute mit dem Privatjet aus Genua", sagt Richard Lugner (87) und klingt leicht desperat. Denn es schaut so aus, als würde sein Opernballgast 2020 ein wenig kapriziös sein.Eine kurze Recherche ergibt nämlich: Es gäbe auch einen kostengünstigen Linienflug von Genua (Italien) nach Wien. Aber: "Nein, das will sie nicht, sie ist keine Linienflüge mehr gewohnt!", sagt Lugner. Das ist natürlich noch nicht alles, denn der Transfer von ihrem Haus zum Flughafen hat mit einem Luxus-Shuttleservice stattzufinden, ebenso der Rückweg.Na ja, am Dienstag wird die 64-Jährige auf dem Boden der lugnerschen Tatsachen landen, und am Mittwoch gibt es dann die große Autogrammstunde in der Lugner City.