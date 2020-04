Polizei verfolgt Nackten quer durch Stadt

Der Mann lief im Adamskostüm durch die nordspanische Stadt Lugones in der Provinz Asturien. Zwischendurch stoppte er Autolenker mitten auf der Straßen - dann wurde er von der Polizei gestoppt.

Er lief und lief und lief - und er war nackt: Ein Mann wurde gleich mehrmals von Augenzeugen gefilmt, wie er quer durch die spanische Stadt Lugones in der nördlichen Provinz Asturien rannte - ohne Kleidung.Ein klarer Verstoß gegen die auch in Spanien strengen Corona-Regeln, denn auch dort gilt nach wie vor die Ausgangssperre. Und auch ein klarer Fall für die Polizei, denn gleich mehrmals "regelte" er illegalerweise den Verkehr, stoppte Autos und beschimpfte die Lenker.Ab einem gewissen Zeitpunkt wurde der Nackedei auch richtig zornig und setzte zum Nackt-Sprint an. Dieser ging über mehrere Hundert Meter Distanz, bis die Polizei ihn einholte und stoppen konnte.Der Mann wurde festgenommen und in ein Spital gebracht, denn "er war nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte", wie die lokale Zeitung "La Voz de Asturias" schreibt. Offenbar stand er unter Drogeneinfluss.