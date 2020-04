108-jährige Italienerin: "Bleibt zu Ostern zu Hause"

Luisa Zappitelli wurde 1911 in Italien geboren. Die 108-jährige Frau hat die spanische Grippe und zwei Weltkriege überlebt. Jetzt rief sie in der Corona-Krise ihre Landsleute auf, die Ausgangsbeschränkungen zu befolgen und zu Ostern zu Hause zu bleiben.

Die Kleinstadt Citta di Castello in der mittelitalienischen Region Umbrien hat am Ostersonntag auf ihrer Webseite ein Video mit den Glückwünschen ihrer 108-jährigen Mitbürgerin Luisa Zappitelli veröffentlicht."Heute muss man mehr denn je zum Herrgott beten", sagte die Großmutter, die die spanische Grippe und zwei Weltkriege überlebt hat. Und sie forderte ihre Landsleute dazu auf, zu Ostern zu Hause zu bleiben.Der Bürgermeister von Citta di Castello, Luciano Bacchetta, bezeichnete Luisa Zappitelli als eine "Zeugin unserer Geschichte voller Weisheit". "Wir müssen uns im Kampf gegen die Pandemie von ihr inspirieren lassen", betonte er.Italien ist das Land in Europa, das am stärksten von der Pandemie betroffen ist. Mehr als 19.400 Menschen sind an dem Virus gestorben. Das Durchschnittsalter der Opfer liegt bei 80 Jahren. Vor allem in Seniorenheimen ist die Sterberate hoch.