i Die Schauspieler (l-r) Luise Baehr, Markus Brandl, Michael Pascher (hinten), Sebastian Stroebel (Mitte), Maxi Wawel (vorne), Robert Lohr (hinten) und Gundula Niemeyer (vorne) / Dreharbeiten zur 10. Staffel der ZDF-Serie DIE BERGRETTER imago/Stephan Görlich Schock für Fans Nach 12 Jahren! "Die Bergretter"-Star hört auf Nach zwölf Jahren beendet Schauspielerin Luise Bähr (47) ihre Rolle als Notärztin Katharina Strasser – doch sie bleibt dem ZDF treu. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die Fans der beliebten ZDF-Serie "Die Bergretter" heißt es, Abschied zu nehmen. Luise Bähr, die seit zwölf Jahren als Notärztin Katharina Strasser vor der Kamera steht, verlässt die Erfolgsserie.

"Es macht mich auf der einen Seite traurig, und auf der anderen Seite bin ich dankbar", erzählt die 47-Jährige dem ZDF. Besonders emotional wurde es bei ihrem letzten Hubschrauberflug in der roten Rettungsjacke.

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"Dann saß ich da und dachte: Wow, das ist jetzt mein letzter Flug in der roten Jacke", erinnert sich die Schauspielerin, wie es bei rtl.de heißt. Der Moment sei für sie besonders gewesen.

Neue Serie in Norddeutschland

Doch auch wenn der Abschied schmerzt, blickt Bähr voller Vorfreude auf ihre Zukunft. "Wenn man eine Rolle so lange Zeit begleitet hat, dann wächst sie ans Herz", erklärt sie. Gleichzeitig lebe ihr Beruf aber auch von der Abwechslung.

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Statt im Dachsteingebirge steht Luise Bähr künftig für das neue ZDF-Krimi-Format "SOKO Spurenjäger" in Norddeutschland vor der Kamera. Für die Schauspielerin beginnt damit ein neues Kapitel.