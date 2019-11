Luke Mockridge muss nach Sturz Show abbrechen

Der 30-jährige Comedian ist bei den Dreharbeiten zu seiner neuen TV-Show "Catch" gestürzt.

Luke Mockridge (30) hat sich am Wochenende bei der Aufzeichnung der TV-Show "Catch – Die Europameisterschaften im Fangen" am Bein sowie am Ellbogen verletzt. Erst machte er trotzdem weiter, doch dann stürzte er zu Boden. Laut "Bild" blieb er "regungslos" liegen.Als die Mitarbeiter zur Hilfe eilten habe er laut geschrien. Die Dreharbeiten zu der Sendung musste er daraufhin abbrechen. Die Zuschauer sollen schockiert gewesen sein.Auf Instagram meldet sich der 30-Jährige nun selbst zu Wort. Zu einem Bild, dass ihn hüpfend mit einer Gitarre in der Hand zeigt, schreibt er: "Hab den ganzen Tag in Röhren verbracht. Diagnose: Ein Muskelbündelriss und angerissene Sehne im Oberschenkel!" Er bedanke sich bei seinen Ärzten und Produktionsarbeitern, dass sie "so schnell reagiert haben".Dennoch stehe fest, dass er "sich einfach nicht bewegen kann" und deshalb auch seine vier ausverkauften Shows in Kempten und Passau seiner Tour "Welcome to Luckyland" absagen muss.