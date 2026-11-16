Luxemburger Prinzessin erwartet ihr erstes Kind

Freudige Nachrichten aus dem luxemburgischen Königshaus: Prinzessin Charlotte von Nassau (31) und ihr Ehemann Mansour Shakarchi (29) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.
Die frohe Botschaft teilte Charlotte am Sonntag auf Instagram mit. Zu mehreren Bildern, die sie unter anderem mit deutlich sichtbarem Babybauch an der Seite ihres Mannes zeigen, schrieb sie: "Wir können es kaum erwarten, im Februar das neueste Familienmitglied willkommen zu heißen."
Wie bunte.de berichtet, erfuhr die Prinzessin von ihrer Schwangerschaft wenige Minuten vor einem Konzert von Harry Styles (32). Dort hielt sie ein Schild mit der Baby-Botschaft hoch, das der Sänger offenbar entdeckte und mit einem Handkuss erwiderte. "Es war wie ein surreales Geschenk vom Himmel", schwärmte Charlotte.
Charlotte ist die Tochter von Prinz Robert von Luxemburg (57) und Julie de Nassau. Ihr Ehemann Mansour stammt aus einer Schweizer Unternehmerfamilie, studierte in Harvard und ist heute in der Bergbauindustrie tätig. Seine Familie ist unter anderem im Edelmetallhandel aktiv.