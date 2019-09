Das passiert mit Mac Millers elf Mio. Dollar-Erbe

Der verstorbene US-Rapper Mac Miller hinterlässt elf Millionen Dollar.

Mehr als ein Jahr nach seinem Tod am 9. September 2018 haben es die zuständigen US-Ämter geschafft, das Vermögen von Mac Miller aufzusummieren. Wie "TMZ.com" berichtet, seien neue juristische Dokumente eingereicht worden, aus denen die Summe seines Nachlasses hervorgeht.Demnach hatte der Rapper zum Zeitpunkt seines Ablebens ein Vermögen von umgerechnet elf Millionen Franken – diese werden nun großzügig aufgeteilt.Wie der Musiker vor seinem Tod in seinem Testament festhielt, soll Bryan Johnson – wohl ein Freund – Millers gesamte Kleidung sowie Elektronik, Q Chandler-Cuff – ein weiterer Freund – Schmuckstücke im Wert von umgerechnet rund 9119,50 Euro und Dylan Rectenwald seine Musikinstrumente und sein Equipment erhalten.Die Haushaltseinrichtung geht derweil an seinen Freund Jimmy Murton. Der Rest, der einen Wert von ungefähr 4,5 Millionen Euro hat, werden die Eltern von Mac Miller bekommen.