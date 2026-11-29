i Frau arbeitet konzentriert am Laptop im modernen Büro pixabay.com Günstig-Laptop wird besser MacBook Neo 2: Apple plant Nachfolger für 2027 Apple will im Frühjahr 2027 ein neues MacBook Neo auf den Markt bringen - mit mehr RAM und dem neuesten iPhone-Chip. Von Technik Heute 29.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tech-Konzern aus Cupertino arbeitet bereits am Nachfolger seines erfolgreichen Einsteiger-Laptops. Das MacBook Neo 2 soll intern als J701 bezeichnet werden und im ersten Halbjahr 2027 erscheinen.

Statt des aktuellen A18 Pro kommt der neue A19 Pro aus dem iPhone 17 Pro zum Einsatz. Damit soll das Neo 2 deutlich mehr Leistung bieten.

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Besonders erfreulich: Der Arbeitsspeicher wird von acht auf zwölf Gigabyte angehoben, heißt es auf chip.de. Das war ein Hauptkritikpunkt am Vorgänger.

Neue Farben, höhere Preise

Apple plant auch neue Farbvarianten für die Neo-Reihe. Allerdings dürfte das Gerät bei Markteinführung teurer werden als sein Vorgänger, der mit 699 Euro startete.

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Der Konzern will die Neo-Reihe künftig jährlich aktualisieren, um Windows-Budget-Laptops und Chromebooks Konkurrenz zu machen.